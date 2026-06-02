Suudi Arabistan'da yapımı süren Cidde Kulesi, tamamlandığında dünyanın en yüksek binası olarak tarihe geçecek. Dev proje, insanlık tarihinde ilk kez bir yapının 1 kilometre yüksekliğe ulaşmasını sağlayacak.

Son yayımlanan drone görüntüleri, inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Gandul'un aktardığı bilgilere göre, Nisan 2026 itibarıyla kule 100 kat seviyesini geride bıraktı. Yapının yüksekliği ise 400 metreyi aşmış durumda.

885 MİLYON STERLİNLİK DEV YATIRIM

Mühendislik harikası olarak gösterilen projenin maliyetinin yaklaşık 885 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Bu rakam, yaklaşık 45 milyar grivnaya denk geliyor. Dev bütçeyle hayata geçirilen kule, modern mimarinin en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

BURJ KHALIFA'NIN REKORUNU GERİDE BIRAKACAK

İnşaat ekipleri, kulenin nihai hedefi olan 1.000 metre yüksekliğe ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlandığında Cidde Kulesi, mevcut dünya rekorunu 180 metreden fazla farkla geride bırakacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI UNVANI EL DEĞİŞTİRECEK

Halihazırda dünyanın en yüksek binası unvanını, 830 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa taşıyor. Dubai'de bulunan yapı, 2010 yılından bu yana zirvedeki yerini koruyor. Ancak Cidde Kulesi'nin tamamlanmasıyla birlikte bu unvanın yeni sahibi Suudi Arabistan olacak.