Ankara Ulus’taki İtfaiye Meydanı’nda eskiden yoksulların alışveriş yaptığı tezgâhlar, artık emeklilerin uğrak yeri. Ev kiralarını karşılayamadığı için ucuz otellerde yaşayan emekliler, 100 liralık ayakkabıyı bile pazarlık yaparak alıyor.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel’in TBMM’deki grup toplantısında gündeme getirdiği İtfaiye Meydanı’ndaki ikinci el pazarını SÖZCÜ dolaştı.

YIRTIK AYAKKABI 100 LİRA

Özel, “Amcam başkasının eskisini kendisine yeni kılıyor. Altı delik, kenarı patlak ayakkabı 100 lira” sözleriyle emeklilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmişti. Pazarda her türden ikinci el giysi satılıyor. Ancak esnaf, tamir masrafı ayakkabının fiyatını aştığı için artık delik ve yırtık ayakkabı bile satmadıklarını söylüyor.

EMEKLİNİN ADI GARİBAN

50 yıllık esnaf Yaşar Tahmisçioğlu, “İnsanlar 2. el giysi ve ayakkabı bile alamıyor, 100 liralık ayakkabı için bile pazarlık yapan var, bir çuval ayakkabı birikti, maddi zorluk nedeniyle sürüm de yok” dedi.

Tahmisçioğlu, “100 liraya ayakkabı satıyoruz. Takım elbise 300, tek pantolon 100 lira. Yağmurluk var 150 lira. Eskiden gariban dediğimiz kişiler bizden alışveriş yapardı, zar zor paralarını denkleştirir gelirlerdi, pazarlık da yaparlardı. Şimdi aynı durum emeklilerde yaşanıyor, daha çok onlar alışverişe geliyor 100 liralık ayakkabı için pazarlık yapıyorlar. Şimdi emeklinin adı gariban oldu, Onlara gariban demek de yakışmaz, ayıp ama durum bu, yıllarca çalışıp emekli olmuşlar, buradaki otel odalarına sığınmışlar, zor durundalar” diye konuştu.

TEK GÖZ ODAYA SIKIŞTI

Pazarda pantolon arayan ve adını vermek istemeyen bir emekli de 27 bin lira maaşla geçinemediğini anlattı: “Yıllarca çalışım, emekli oldum, emeklilik günlerinde rahat etmeyi hayal ettim. Şimdi ise 150 liraya satılan pantolonun daha ucuzu var mı diye bakıyorum. 27 bin lira maaşım var, nasıl geçineyim, emekli pazarından giyiniyorum. Ev tutacak kira verecek halim yok, buradaki en ucuz otelde kalıyorum, tek göz otel odasına sıkışıp kaldık” diye konuştu.

Esnafa 10 milyon liralık çarşı

İtfaiye Meydanı’ndaki ikinci el giyim esnafı da taşınma hazırlığında. Bölgenin yeniden düzenlenmesi ve eski yapıların restore edilmesi kapsamında esnafa Ziraat Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan çarşı tahsis edildi. Ancak dükkanlar için beş yıl vadeyle 10 milyon lira isteniyor. Satışların düştüğünü, 100 liralık ürün için bile pazarlık yapıldığını anlatan esnaf, “Ne kazanıyoruz ki bu parayı ödeyelim, sonumuz karanlık” diyerek geçim sıkıntısına dikkat çekti.