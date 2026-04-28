Fenerbahçe'den resmi seçim tarihi açıklaması geldi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada 6-7 Haziran tarihinde Olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağı duyuruldu.

Saran yaptığı açıklamada, “Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz.” diyerek aday olmayacağı açıkladı.

BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Seçim açıklamasının ardından Fenerbahçe’de başkan adaylarının da resmi olarak adaylığını açıklaması bekleniyor.

Daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk aday olacaklarına dair açıklama yaparken Mehmet Ali Aydınlar'ın da resmi olarak kararını duyuracağı öğrenildi. 2008-2011 yılları arasında TFF yönetim kurulu üyeliği yapan Aydınlar, daha sonra TFF Başkanı da olmuştu. Aydınlar, son olarak 2013 kongresinde Aziz Yıldırım'a karşı başkan adayı olmuştu.