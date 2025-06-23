Galatasaray bir yandan Victor Osimhen’in vereceği kararı beklerken diğer taraftan da gizli bir planı uygu lamaya koydu. Napoli’yi 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinde indirime ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, temmuz ayının ikinci yarısın da sözleşmedeki maddenin devre dışı kalmasıyla harekete geçecek.

60 MİLYON EURO HESABI

Nijeryalı yıldıza 45 milyon Euro maaş öneren Al Nassr dahil hiçbir kulüp, 75 milyon Euro’yu ödemeyi göze almadı. Galatasaray bu durumu koz olarak kullanıp, İtalyan ekibini köşeye sıkıştıracak. Victor Osimhen’in kalma kararıyla eli daha da güçlenecek Cimbom, 60 milyon Euro’ya bu işi bitirmek istiyor.

JUVE SIKINTI ÇIKARABİLİR

Osimhen'in tercihleri arasında yer alan Juventus, sarı-kırmızılı takıma sıkıntı çıkarabilir. İtalya dışı için geçerli serbest kalma maddesi şu anda onların elini kolunu bağlıyor. Siyah-beyazlıların da temmuz ayının ikinci yarısından itibaren atağa kalkması bekleniyor. Temmuz ayında Galatasaray ile Juventus arasında müthiş bir satranç oynanacak gibi gözüküyor.