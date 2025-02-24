Merakla beklenen gün geldi çattı. Şampiyonluğun düğümünü çözecek dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park’ta kozlarını paylaşacak.

Son yıllarda iki takım arasında yaşanan büyük rekabet, gerginliği de doruk noktasına çıkardı. TFF hakem üzerinden yapılan tartışmalara son verme adına flaş bir karar alıp, yabancı hakem getirdi.

KAZANANI ALKIŞLAYALIM

55 yıl sonra derbide bir ithal hakem düdük çalacak. Slavko Vincic; Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic ile birlikte zorlu mücadelenin altından kalkmaya çalışacak.

Türkiye’nin “EL CLASİCO”su olarak tanımlanan bu dev kapışma için nefesimizi tuttuk, saatlerimizi 20.00’ye ayarladık. Başlama düdüğüyle birlikte sadece futbol konuşalım, hak ederek kazananı alkışlayalım.

BURUK'TAN DEĞİŞİM

Galatasaray, F.Bahçe’yi yenip farkı 9’a çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 3’lü savunmadan vazgeçen, 4-2-3-1’i tercih edecek olan Okan Buruk, orta sahaya Lemina’yı monte edecek, Sara’yı 10 numarada oynatacak. Sağ bekte Frankowski, sol bekte Eren şans bulacak. Cuesta, Jelert ve Mertens kulübeye çekilecek. Morata, Jakobs ve Icardi’nin sakatlıkları devam ediyor.

DERBİ KARNESİ PEKİYİ

Galatasaray'ın başında 15 derbiye çıkan Okan Buruk 11 galibiyet aldı. 2’şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan başarılı çalıştırıcı, yüzde 73’lük oranla derbi tarihinin en başarılı ismi.

MOURINHO ISRARCI

Süper Lig’de son 7 maçını kazanan F.Bahçe, serisini sürdürmek, G.Saray’a bir adım daha yaklaşmak istiyor. 3’lü savunmadan vazgeçmeyi düşünmeyen Mourinho sadece 2 isim konusunda arada kaldı. Sakatlığı düzelen Djiku ile Yusuf Akçiçek arasında tercih yapacak. Tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Diego Carlos ise derbide forma giyemeyecek.

SÜPER LiG’DE 2’DE 0

Sezon başında F.Bahçe’nin başına geçen Jose Mourinho ligin ilk yarısında derbi galibiyeti alamadı. Portekizli hoca, G.Saray’a 3-1, Beşiktaş’a da 1-0’lık skorlarla kaybetti.

TADIC İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin en etkili hücum silahlarından olan Dusan Tadic, G.Saray derbisinde şanssızlığına son vermek istiyor. Sırp yıldızın Cimbom’a 3 maçta golü ve asisti yok.