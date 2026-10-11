Fener’in yıldız kalecisi Ederson, Manchester City’deki günlerine geri döndü. Geçen sezonun sonlarında yaptığı hatalarla hayal kırıklığı yaşatan Brezilyalı yıldız, bu sezon performansını yükseltti. Rize’ye karşı önemli kurtarışlar yapan Ederson, son 2 resmi maçta toplam 11 isabetli şutta rakiplerine gol izin vermedi. Başarılı eldiven, karşı karşıya 3 pozisyonda da kurtarışlarıyla başarılıydı. Hafta içinde taraftarın imza günündeki ilgisiyle birlikte Ederson’un moral ve motivasyonu zirvede.

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