İstanbul Sarıyer’de sel suyunun içinde kalan aracından çıkamayan sürücünün yardımına esnaf Recep Uzunkavak koştu. Suya girerek araca ulaşan Uzunkavak, sürücüyü ön camdan çıkararak kurtardı.

Olay, 14 Ekim Çarşamba günü Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle oluşan selde iş yerlerini su bastı, bazı araçlar sürüklendi. Bir araçta mahsur kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkamadı.

Suyun aracın kaput ve ön cam seviyesine kadar yükseldiğini gören Uzunkavak, araca ulaşıp sürücüyü kapıdan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücüyü ön cama yönlendirdi. Bir süre uğraştıktan sonra sürücüyü araçtan çıkardı.

Kurtarma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Uzunkavak’ın suyun içinden araca doğru ilerlemesi ve sürücüyü ön camdan çıkarması yer aldı.