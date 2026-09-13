Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan ABB eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “1 milyon 265 bin dolara satıp parayı oğluma destek için verdim” dediği villayı 743 bin liraya (571 bin dolar) aldığı ortaya çıktı. Gökçek villayı 11 yıl sonra 1 milyon 265 bin dolara sattı, 694 bin dolar kar etti. Gökçek’in villada imar planına aykırı tadilatlar yaptığı gerekçesiyle de 1-5 yıl arasında hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı.

Gökçek savcılık ifadesinde “2018 yılında Ankara’da benim adıma kayıtlı, Funda Sitesi’nde müstakil villa bulunmaktaydı. Kendisine destek olmak için bu evi satıp parasını oğlum Ahmet’e verdim. Evi 1.265.000 dolar bedelle sattım” dedi.

DÖVİZ KURU FIRLADI

Gökçek ABB Başkanı’yken 2007 yılında, Çankaya Oran Funda sitesinde bulunan villayı 743 bin liraya satın aldığını söylemişti. O dönem 1 dolar Ocak ayında 1 lira 30 kuruştu. 11 yıl sonra 2018’de sattığında ise 1 dolar Ocak ayında 3 lira 29 kuruş, Ağustos ayında 7 lira 23 kuruş, Aralık ayında ise 5 lira 29 kuruş oldu. Villa ve satın alma bedeli o dönemde de tartışma konusu oldu. Villada daha sonra imara aykırı değişiklikler yapıldığı belirlendi.

Site yönetimi ve Çankaya Belediyesi’nin girişimleri üzerine konu yargıya taşındı. Villanın eski sahipleri suçlandı ve haklarında dava açıldı. Ancak yargılama sırasında villanın iki yıl önce Melih Gökçek tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Eski sahipler suçla ilgilerinin bulunmadığının anlaşılması üzerine beraat etti. Bu kez Gökçek hakkında dava açıldı.

SAKIZLA GELDİ, GÜLEREK ÇIKTI

Melih Gökçek ağzında sakızla ifadeye geldi, oğlu Ahmet Gökçek gülerek ifadeden çıktı.

HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI

Mahkemece kabul edilen bilirkişi raporunda villanın bitişiğindeki park alanı ve trafo alanının villa bahçesine katıldığı, yeşil alana garaj iniş rampası yapıldığı, giriş duvarının yıkıldığı, dikili ağaçların söküldüğü ve bodrum katın bahçeye doğru genişletildiği de tespit edildi.

3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırılık nedeniyle açılan davada Gökçek hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama sonunda ise imara aykırı tadilatların kim tarafından yaptırıldığının belirlenememesi gerekçesiyle Gökçek beraat etti.

Parktan alıp evine ekledi

Ankara’nın en değerli yerlerinden Çankaya Oran Funda Sitesi’ndeki bu villa, usulsüz tadilatlarla genişletildi. Park alanı, evin bahçesine katıldı. Yıllar sonra usulsüzlükler düzeltildi. 16 yıl sonra ise Türkiye aynı villayı konuşuyor.

ESKİ MASAK’ÇI RAMAZAN BAŞAK: ‘Soruşturmanın fitilini Almanya mı ateşledi?’

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Melih Gökçek'le ilgili Türkiye'deki soruşturmanın bir zorunluluktan başlamış olabileceğini söyledi. Başak, savcının Gökçek'e sorusuna dikkat çekti: "Melih Gökçek’in savcılık ifadesindeki en çarpıcı soru, '8.7 milyon Euro’luk AVM alımının, Alman Kara Para Aklama Kanunu’na göre iptal edilmesi ve 300 bin Euro ceza ödenmesinden haberiniz var mı?' sorusudur. Türkiye’deki soruşturma, FATF üyesi olarak bir zorunluluktan kaynaklanmış gibi duruyor."

Mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında alındığı ''gri liste''den çıkarıldığını duyurmuştu.