Herkes kredi kartı şifresinin "çok güçlü" olduğunu düşünür, ancak istatistikler acı gerçeği ortaya koyuyor. Eğer PIN kodunuz bu listedeyse, hırsızlara hesabınızın şifresini altın tepside sunuyorsunuz demektir.

Yapılan araştırmalara göre, dünyada en çok kullanılan ve tahmin edilmesi en kolay şifreler belirlendi. Listenin başında 1234 ve 1111 geliyor.

1234, 0000, 1111, 7777, 9999

2000, 2001, 2004, 1986 (Doğum yılları en büyük tuzaktır!)

1212, 1122, 1313, 1010, 2580 (Klavyedeki düz hat)

4321, 1004, 6969, 5555

Eğer şifrenizin tahmin edilmesini istemiyorsanız, insanların zihninin "rastgele" seçmekte zorlandığı kombinasyonlara yönelmelisiniz. Araştırmalara göre en az kullanılan ve bu yüzden en güvenli kabul edilen bazı kodlar şunlar: 8557, 8438, 9539 veya 7063.