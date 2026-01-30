TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay “Dışişleri bürokratlarını azarladığına” ilişkin iddiayı yalanlamıştı. Ancak TBMM tutanakları Fuat Oktay’ın bürokratları azarladığını ortaya koydu.



Oktay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcıları ve bakanlık bürokratlarına sert ifadelerle yüklendiği iddia edilmesinin ardından Oktay sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu haberi yalanlamıştı. 22 Ocak’ta Fuat Oktay’la Dışişleri Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Fırat Sünel arasındaki diyalog şöyle:



'NEDEN HAZIRLIKSIZ BİZİ BURAYA TOPLADINIZ?'



FUAT OKTAY - Arkadaşlar, niye net cevap vermiyorsunuz siz? Sizde değil mi anlaşmalar? Niye arkasında durmuyorsunuz, hazırlıklı değil misiniz?



FIRAT SÜNEL - Efendim, hazırlıklıyız.



FUAT OKTAY - Niye net söylemiyorsun?



FIRAT SÜNEL - Rutin bir süreç efendim.



FUAT OKTAY - “Olabilir.” “Olmayabilir.” “Şu da olur.” “Bu da olabilir.” Yani net söylesenize. Niye hazırlıksız bizi buraya getirip de bu konuları tartıştırıyorsunuz?



