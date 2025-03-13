CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP’nin ekonomi politikalarını kamuoyuna aktarmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere çıktıkları Türkiye turunda bugün Kütahya'daydı.

Karatepe’ye, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Talat Dinçer, Ali Fazıl Kasap ve Şeref Arpacı eşlik etti.

Karatepe ve beraberindeki heyetin Kütahya’daki ilk durağı Kütahya Belediyesi oldu. Heyeti Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin karşıladı. Belediye ziyaretinden sonra Kütahya’da bir pazarı ziyaret eden heyet, esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

“İFTARA PİDE PARASINI ÇIKARTAMADIM”

Karatepe'nin, pazarda portakal satan bir esnafa gün boyu ne kadar satış yaptığını sorması üzerine esnaf, “15 kilo satış yaptım. İftara pide parasını çıkartamadım.” dedi. Karatepe’nin Ramazan ile birlikte pazarda bir hareketlenme olup olmadığı sorusuna ise esnaf, “Bu sene hareketlenme olmadı. Vatandaş da haklı. Bugün 80-100 lira biber, patlıcan 100-120 lira. Ben esnafım alamıyorum. Vatandaşlara hak veriyorum.” dedi.

“ALIM GÜCÜ YOK KÜTAHYA’DA”

Başka bir esnaf da, Karatepe’ye ekonomik sorunlardan dert yanarak, “Alım gücü yok Kütahya’da. İş olanağı olmadığı için halk zayıf, emekli. Biz de burada daha iyi ürün getirmek için çalışıyoruz ama alıcı yok” ifadelerini kullandı. Karatepe’nin, emeklilerin fiyatları nasıl bulduğunu sorması üzerine pazar esnafı, “Çok şikayet ediyorlar. Mesela domates 40 lira olduğu zaman, ‘Bu domatesin fiyatı neden böyle oldu?’ diyorlar. Bu domatesin fiyatını ben mi böyle yaptım? Bunun maliyeti düşünce benim de düşüyor maliyetim. İnşallah düşer fiyatlar. Biz bunu 15 liraya satalım, biz de para kazanalım halk da kazansın.” dedi.

“PAZAR ÇANTASINI DOLDURMAK ÇOK ZOR”

Alışveriş yapan bir vatandaş da Karatepe’ye, “Pazar çantasını doldurmak çok zor. Geçim sıkıntısı var.” derken söze giren bir pazar esnafı, emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine ilişkin, “4 bin lira çok verdiler nasıl harcayacağız bilemiyoruz. Emekli maaşının asgari ücretten daha fazla olması gerekiyor.” dedi.

"TORUNLAR BANA ALACAK HEDİYE”

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun pazarda bir emekli vatandaşa maaşının yetip yetmediğini ve bayramda torunlara hediye alıp alamayacağını sorması üzerine vatandaş, “Yeter mi hiç? Ben emekliyim, torunlar bana alacak hediye. Para yetiştiremiyorum.” derken emekliye verilecek olan 4 bin liralık bayram ikramiyesine ilişkin de, “Hiç olmazsa birer maaş versinler” dedi.

Karatepe bir başka pazar esnafına işlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine esnaf, “Eskiden iyiydi ama şu anda iyi değil. Vatandaşlar kilo ile değil tane ile alıyorlar artık” ifadelerini kullandı.

"MİLLET ALACAĞINI ALAMIYOR"

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, pazardaki bir simitçi esnafına işlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine simitçi, “Millet alacağını alamıyor, satacağını satamıyor” dedi.

Pazardaki müşterilerin eşyalarını taşıyarak geçimini sağlayan emekli bir başka vatandaş, Karatepe’ye geçim sıkıntısından dert yanarak, “Günlük bu işten 500-600 lira kazanıyorum, yetmiyor. Verilecek olan bayram ikramiyesinin de hiçbir faydası yok. En az 10 bin lira olmalıydı” dedi.

Pazar ziyaretinden sonra Kütahya Sanayi Odası’na giden heyet, Kütahyalı iş insanları ile bir toplantı yaparak iş insanlarının taleplerini dinledi. Kütahya Sanayi Odası’ndan sonra heyet, Kütahya’daki emek ve meslek örgütleri ile buluştu.