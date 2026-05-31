CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in bayramlaşma ziyareti kapsamında geldiği Güvenpark’a yurttaşlar akın etti. Parkta on binler toplanırken adım atacak yer kalmadı. Ağaçların üzeri dahi doluydu. Özel’in kürsüye çıktığı sırada ise elektriğin kesilmesi dikkat çekti. Jenaretörün devreye girmesiyle konuşmasını sürdüren Özel, şunları söyledi:

KÖTÜCÜL BİR AKIL

“Değerli Ankaralılar, sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum. Ancak bugün umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür. CHP, bir partili Cumhurbaşkanı’nı yendiği için yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için devleti elinde tutan kötücül bir akıl, Cumhuriyet’in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte. CHP’nin başına seçilen genel başkanı değiştirip kayyum getirmektedir. Bu mesele CHP’nin iç meselesi değildir.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM

Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. O binanın önünde AK Parti’den destekle, önünde A Haber’in, TGRT’nin canlı yayın yaptığı, parayla tarladan çalışacak olanları dahi taşımayla, göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Burada milletin ta kendisi var. Bu yüzden kıyas kabul etmez.

Size and olsun ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Bu meydan tarihin ta kendisidir. Buradan açıkça söylüyorum; diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir.

Mahkemenin Tayyip Erdoğan’ın kurduğu yargı kollarının talimatıyla dünya hukuk tarihinde olmayan Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez.

ÖN SEÇİM SÖZÜ

Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne mazbatasız bir genel başkan yakışmaz, oturamaz. Kimse butlan istemiyor, bir atanmış istemiyor. Derhal kurultayını istiyor. Genel Başkanın kim olacağına 2 milyon CHP’li karar versin. Sözüm sözdür; eğer bu ön seçimde yüzde 85’in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.”