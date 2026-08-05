Bugün Meclis'e sunulması beklenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin içeriği ortaya çıktı. Düzenlemenin uygulanması Milli Güvenlik Kurulu’nun PKK/KCK ile bağlantılı yapıların feshedildiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit etmesi şartına bağlanıyor.

YASADAN ÖCALAN YARARLANACAK MI?

Teklife göre 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile bu cezayı gerektiren suçlardan yargılananlar kapsam dışında tutuluyor. Bu durumda Öcalan'ın yasadan yararlanması mümkün değil.

ÇERÇEVE YASA'NIN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Kanun teklifinde yer alan detaylardan öne çıkanlar şöyle: