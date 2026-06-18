İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Öte yandan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi. KAÇIRILDIĞI ANLAR KAMERADA Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırıldığı araç güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Karaal'ın darp edildikten sonra bindirildiği aracın sokaktan hızla geçtiği anlar yer aldı. Ayrıntılar gelecek...

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.