Bodrum sahilleri bu yıl boş kaldı. Bodrum'da her zaman dolu sefer yapan toplu taşıma araçlarında da koltuklar boş kaldı. Esnaf, "Müşteri sayısı düştü, kimsede para kalmamış gibi görünüyor. İğne atsan yere düşmezdi" dedi.

"İğne atsan yere düşmez" denilen Bodrum'da restoranlar, marketler, mekanlar ve yazlıklar bile boş kaldı.

Now Haber'de yer alana göre, Bodrum esnafına göre 90 günlük sezonun ilk ayı haziranda son yılların kötü sezon başlangıcı yaşandı.

Esnaf geçen yıla göre yüzde 35'lik bir kaybın söz konusu olduğunu söyledi.

Esnaf, "Bundan sonra 15-20 gün var, toparladık toparladık. Durumumuz içler acısı. Her sene kötüye gidiyoruz. Üç sene sonra belki Bodrum'da esnaf kalmayacak" ifadesini kullandı.