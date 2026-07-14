İngilizce ve Türkçe iki kelime arasındaki fark, emekli gerçeğini de ortaya koyuyor. Google'da Türkçe ‘emekli’ diye aratıldığında pazarda çalışan, geçim sıkıntısı çeken, kuyrukta bekleyen yaşlı vatandaşların fotoğrafları çıkıyor. Aynı arama İngilizce ‘retired’ (emekli) olarak yapıldığında ise seyahat eden, golf oynayan, deniz kenarında dinlenen, hayatın tadını çıkaran emeklilerin görüntüleri öne çıkıyor.

İŞKUR KAPISINDA

Türkiye İş Kurumu (İşkur) verileri de Türkiye’de emeklinin verdiği yaşam mücadelesine mercek tutuyor. Haziranda 60 yaş ve üzeri 33 bin 538 vatandaş iş için başvurdu, bunların 9 bin 196'sının 65 yaş üstü olduğu belirlendi. Yurt dışında emekli rahat ve konforlu yaşamın tadını sürerken, Türkiye’de milyonlarca emekli aldığı maaşla geçinemediği için çalışma hayatını da bırakamıyor. En düşük emekli aylığı son zamla 23 bin 552 liraya yükselecek ancak bu maaş kiraya bile yetmiyor, emekliler ikinci hatta üçüncü iş kovalıyor.

İşkur verilerine göre, haziran ayı itibarıyla İşkur üzerinden iş arayan vatandaş sayısı 2 milyon 275 bin 633 kişi oldu. Haziran ayında kayıtlı işsizler arasında 60 yaş ve üzerindeki vatandaş sayısı 33 bin 538’e ulaştı. Yaş gruplarına göre bakıldığında 60-64 yaş arası 24 bin 342, 65 yaş üstü ise 9 bin 196 vatandaş İşkur kapısında iş kovalıyor.

İş arayan 60 yaş üzerindeki vatandaşların 12 bin 450'si kadın, 21 bin 088'i ise erkek. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 28 bin 29 olarak kayıtlara geçmişti. Bir yıl içinde iş arayan 60 yaş ve üzerindeki vatandaş sayısı 5 bin 509 kişi artarak yakla- şık yüzde 20 yükseldi.