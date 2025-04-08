Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Halk TV’de İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun son durumunu aktaran Pehlivan "Ekrem bey uzun zamandır gördüğüm şekilde. Gözaltı ve tutuklama süreci onu bir milim geri noktaya götürmedi. Kararlılığı ilk günkü gibi devam ediyor" diye konuştu.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Pehlivan gün içinde yaptıkları tutuklamaya itiraz dilekçesinin gerekçelerini de aktararak "Biz hukukçular olarak hiçbir zaman hukuka aykırı bir kararı normalleştirmeyiz. Elbette hukuksuz bir karar gelebilir, itiraz reddedilebilir. Ama biz beklentimizi bunun üzerine kuramayız" değerlendirmesinde bulundu.

Av. Pehlivan, İmamoğlu'na sunulan 121 sayfalık ifade metninde yer alan sorulara da dikkat çekti. Kimlik bilgileri dışında İmamoğlu’na yöneltilen toplam 46 sorudan 31’inin tanık beyanlarına dayandığını belirten Pehlivan, tanıkların bazılarının gizli, bazılarının ise açık tanık olduğunu söyledi.

'MÜFETTİŞ RAPORU NEREDEYSE YARISI'

Avukat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra, 4 soru MASAK raporuna, 7 soru ise müfettiş raporuna dayanıyordu. Müfettiş raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanmıştı.

Bu rapor, kanunen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de gönderilmesi gerekirken, yalnızca Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmiş. Müfettişler, belediyedeki dosyaları celp ederek bir inceleme yapmışlar. Ancak belediyede doğrudan bir teftiş yapıp yapmadıkları konusunda net bir bilgi yok. Müfettiş raporuna dayanan sorular, sayıca daha az görünse de, 121 sayfalık ifade metninin 58 sayfasını oluşturuyor. Yani neredeyse yarısını kapsıyor.

Bunun dışında, HTS kayıtları ve baz verilerine ilişkin de Sayın İmamoğlu’na 4 ayrı soru soruldu. Soruşturmanın ana çerçevesini bu şekilde analiz edebiliyoruz."

'VİLLALARLA İLGİLİ TEK SORU YOK'

Sarıyer'deki başkanlık konutlarına ilişkin açıklamada da bulunan Av. Pehlivan, "Kamuoyu belki şaşıracak ama günlerdir konuşulan, Sarıyer’deki villalarla ilgili olarak Sayın İmamoğlu’na yöneltilmiş tek bir soru bile yok" dedi.