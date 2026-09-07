Terör örgütü PKK’nın kırmızı bültenle aranan üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye gelerek İmralı adasında elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü iddia edilmişti. Darka Mazi adlı internet sitesinde yer alan bilgilerde, PKK’nin kurucu üyelerinden Cemil Bayık, Ağustos ayının ilk haftasında Süleymaniye Havalimanı’ndan kalkan bir uçakla Türkiye’ye geçerek, İmralı’da iki gün kaldığı kaydedildi.

Bayık’ın, 7 Haziran 2016’da İstanbul Fatih’te 6’sı polis memuru olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısının azmettiricisi olarak hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı biliniyor.

Ayrıca örgütün diğer üst düzey üyesi olan Duran Kalkan’ın da 2025’in şubat ayında ve Çerçeve Yasa oylamasından kısa süre önce Temmuz ayında İmralı’ya gittiği kaydedildi. Kalkan 1980’lerden bu yana gerçekleşen karakol baskınları, köy katliamları ve kundaklama olaylarının azmettirici olarak aranıyor. 6 Ekim 2016’da İstanbul Yenibosna’da polis karakoluna yapılan bombalı saldırıda talimatın doğrudan Duran Kalkan ve Murat Karayılan tarafından verildiği tespit edilmiş haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Teröristbaşı Apo’ya, İmralı’da yapılan ziyaretlerin detayları Darka Mazi adlı internet sitesinden böyle duyuruldu.

AKTÜTÜN KATİLİ ŞAHİN

SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin de Suriye’den İmralı’ya geldiği belirtilenler arasında. Abdi, 17 askeri şehit verdiğimiz 2008 Aktütün Karakolu saldırısı ve Barış Pınarı Harekatı’nda Türk ordusuna yönelik saldırıların faili olarak aranıyor.

İmralı’da elebaşını ziyaret eden ve “terörden arananlar listesi”nde olan diğer isimler ise şöyle, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Türk (Nilüfer Çoban), Raperin Dersim, Bişar Qoser, Mazlum Abdi, İlham Ahmet, Mustafa Karasu Murat Karayılan.