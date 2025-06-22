İran ile İsrail arasındaki bombalı saldırılar sürerken gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump; İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada "İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullandı ve bombardımanda görev alan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

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ABD'nin de bu çatışmalara dahil olmasının ardından Türkiye'de de, sınır komşusu olan İran'ın nükleer tesislerinin konumlarıyla ilgili bir endişe yaşandı. İran'ın; Tahran, Ramsar, Parchin, Fordo, Natanz, Erak, İsfahan, Ardakan, Bonab, Karun, Buşehr, Yezd, Sagand, Narigan ve Gaçin olmak üzere bilinen farklı kullanımlara sahip 15 nükleer tesisi bulunuyor.

Ancak bunların arasında Bonab, Türkiye'ye en yakın olanı. Araştırma reaktörlerinin bulunduğu Bonab nükleer tesisi, Türkiye-İran sınırına karayolu mesafesiyle yaklaşık 160-180 km, kuş uçuşu mesafe ile de yaklaşık 130-150 km uzaklıkta bulunuyor.

Bonab'ın ardından ise Van'a yaklaşık 270-300 km'lik mesafesiyle Ramsar ve Tahran nükleer tesisleri geliyor...