Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulunmasının yankıları sürüyor. İntihar ettiği öne sürülen genç öğretmenin, kısa bir süreliğine atandığı Karakazan İlkokulu’nda görev yaptığı süreçte okul müdürü Melahat İleri tarafından şiddete uğradığı resmen kanıtlandı.



BİR SÜRÜ HAKARET



Irmak öğretmenin 17 Nisan 2026’da tuttuğu tutanakta müdür İleri hakkında şu dilekçeyi verdiği ortaya çıktı: “Okul öğretmenlerinin olduğu serviste okulumuz müdürü Melahat İleri tarafından, tarafıma ‘Çingene’, ‘Sende aşağılık psikolojisi var. Çocukluğunda ne yaşadın acaba’, ‘Sıkıntılı bir insansın’, ‘Gerizekalı’ şeklinde hakaretlerde bulunulmuştur. Sözlü tartışma sırasında müdür Melahat İleri tarafından tarafıma fiziksel saldırıda bulunulmuş ve yüzüme tokat atılmıştır. Geri çekilmeme rağmen ikinci kez tokat atılmıştır.”







4 ÖĞRETMEN İMZA ATTI



Tutanağın altına okulun İngilizce öğretmeni, müdür yardımcısı ile iki sınıf öğretmeninin de tanık olarak imza attığı belgenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiği ortaya çıktı.





Olay sonrası, müdür yerine Irmak öğretmen, yaşadığı kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olan Soğanlıtepe İlköğretim Okulu’na geri gönderilmişti. Okula ticari taksiyle ulaşım sağlayan ve günlük yol ücreti harcaması 3 bin lirayı aşan Irmak öğretmenin durumdan sıkça yakındığı ancak yetkililer tarafından çağrılarına yanıt alamadığı öğrenildi.



'GÜVENDE HİSSETMİYORUM'



Irmak öğretmenin, ölümünün ardından ortaya bir başka belge daha çıktı. Genç eğitimci, 20 Mayıs 2026’da Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’neyaşadığı zorlukları ayrıntılı şekilde anlatarak tayin istedi. Dilekçesinde ulaşım masraflarını ve lojmanda bir erkek öğretmenin kaldığını anlatan öğretmen, “Köyde ve lojmanda kendimi yeterince güvende hissedememekteyim” dedi ancak durumunda değişiklik yapılmadı.



MÜDÜR İDDİALARI REDDETTİ



Yaşanan olay sonrası açılan soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İleri, polis tarafından gözaltına alındı. Mobbing iddialarını kabul etmeyen müdür serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken müdürün görevden alındığı belirtildi.