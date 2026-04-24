Yurt genelinde bir süredir etkisini gösteren dalgalı hava durumu, hafta sonu itibarıyla İstanbul ve çevresi için yerini bahar sıcaklarına bırakıyor. Yurdun doğusu kış şartlarıyla mücadele etmeye devam ederken, megakent ve çevre iller Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor.
AFRİKA SICAKLARI GELİYOR
Meteorolojik verilere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Marmara Bölgesi'ni iyice sıkıştırmaya başladı. Bu durum bölgedeki sıcaklıklarda ani bir yükselişe neden olacak. Hafta boyunca düşen sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine, hatta üzerine çıkması bekleniyor. Hafta sonu planı yapan İstanbullular için güneşli ve sıcak bir hava öngörülürken, megakentte termometrelerin yirmi ile yirmi bir derecelere kadar fırlayacağı tahmin ediliyor.
TERMOMETRELER 25 DERECEYİ GÖRECEK
Sıcak hava dalgası sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara ve Ege bölgelerini etkisi altına alıyor. Bölge genelinde sıcaklıkların yirmi dört derece seviyelerine kadar tırmanacağı öngörülürken, özellikle İstanbul'a yakın komşu illerde hafta sonu çok daha sıcak geçecek. Gelen son tahminlere göre hafta sonu hava sıcaklıkları Kocaeli'de yirmi üç ile yirmi dört derece bandında seyrederken, Sakarya'da yirmi üç ile yirmi beş, Edirne'de ise yirmi iki ile yirmi dört derecelere kadar yükselecek.
DOĞU İLLERİ İÇİN FIRTINA ALARMI
İstanbul ve batı bölgeleri Afrika sıcaklarıyla adeta erken bir yaza hazırlanırken, yurdun doğu kesimlerinde tamamen zıt bir tablo yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve Karadeniz bölgelerindeki tam on altı il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur, rüzgar kaynaklı şiddetli fırtına ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda kar erimesine bağlı çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu bölgesinde ise kuvvetli yağışların ve yıldırımların üç gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.