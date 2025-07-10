6 yıl aradan sonra 23 Temmuz'da Türkiye'de konser verecek olan Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, Regnum Carya Otel'de 3 bin 500 metrekare ve 14 kişinin kalabildiği 'Cave' adlı mağara odada konaklayacak.

MAĞARADA KONAKLAYACAK

Dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'de konserin yanı sıra yeni yaşını da kutlayacak. Antalya konseri için 42 kişiyle çalışan Jennifer Lopez, sahnede 50 dansçıyla şovunu gerçekleştirecek. Yaklaşık 85 kişilik ekiple ülkeye giriş yapacak olan Lopez, sahnede 35 şarkısını seslendirecek.

VİLLANIN İÇERİSİNDE YOK YOK

Jennifer Lopez ayrıca 'Crown Villa' adı verilen odada konaklayacak. Bu 3 katlı villanın içerisinde 'The Cave' adlı mağara odada yer alıyor. İçerisinde 14 kişinin kaldığı villada, mağara, 8 yatak odası, 6 giyinme odası, havuz üstü bar, sauna, özel sinema alanı ve şömine bulunuyor.

ODASI BAŞ HARFLERİYLE TASARLANDI

Jennifer Lopez'in baş harflerinin işlendiği odada özel tasarım nevresim, bornozlar kullanılacak. Manzarasında golf ve havuzun olduğu bu özel tripleks villadaki mağara odada oturma ve çalışma odası, playstation odası, banyo, tül ve karartma perdeler, özel yapım ithal ahşap döşeme, ateş çukurlu şömine, tam donanımlı mutfak ve yemek odası ve SPA alanı yer alıyor.