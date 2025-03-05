Yapılan bir araştırmaya göre, bebek hayvan görüntüleri et tüketme isteğini azaltabiliyor. Özellikle kadınlarda daha belirgin olan bu etki, bebek hayvanların insanlar için ahlaki endişeleri tetikleyebileceğini de gösterdiği öne sürüldü.

BEBEK HAYVAN ETİ İŞTAH KAPATIYOR

Üç aşamalı çalışmada, etin kaynağının yetişkin yerine bebek hayvan olarak sunulması iştahı azalttı. Meta-analiz sonuçları, bu etkinin özellikle kadınlarda belirgin olduğunu ancak erkeklerde daha zayıf bir etki yarattığını ortaya koydu.

ET TÜKETİMİ VE AHLAK ARASINDA ÖNEMLİ BİR DETAY

Araştırmacılar, bazı hepçillerin bebek hayvanları görmenin ardından et tüketme konusunda içsel bir çelişki yaşadığını belirtiyor. Araştırmada çıkan bulgular, et tüketimi ve ahlaki algılar arasındaki ilişkiyi anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.