Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 5'i AKUT gönüllüsü, 5'i de orman işçisi 10 kişi hayatını kaybetti.
Alevlerin ilerlememesi için yoğun mücadele veren ekibin çabası kamera kayıtlarına yansıdı.
Ekibin son anlarına kadar yangının söndürülmesi için mücadele ettiği ortaya çıktı.
AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden üç ekip arkadaşının son fotoğrafı da yüreklerini dağladı.
OLAY
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarından acı haber gelmişti.
Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü yaşamını yitirmişti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 kişinin aniden yön değiştiren yangının içerisinde kaldığını belirtmişti.
Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.