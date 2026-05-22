1996 yılında kurulan ve uzun yıllardır eğitim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyum tarafından yönetilen, Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kapatıldı.

ÖĞRENCİLER MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NDE DEVAM EDECEK

Olası bir yeniden yapılandırma kapsamında öğrencilerin eğitimlerine, belirlenen garantör devlet üniversiteleri üzerinden devam edeceği ifade edildi. Bu doğrultuda ilk etapta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin devreye gireceği, kapasite yetersizliği durumunda ise farklı bir devlet üniversitesinin daha sisteme dahil edileceği belirtildi.

İŞTE KAPATILAN ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLAN ÜNLÜLER

Yaşanan gelişmelerin ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan ya da eğitim hayatının bir bölümünü burada sürdüren bazı ünlü isimler yeniden gündeme geldi.

İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu ünlüler...

Murat Boz: İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazandıktan sonra eğitimine farklı alanlarda devam etti, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı.

Kenan Doğulu: L.A. Musicians Institute sonrası Türkiye’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim sürecine devam etti.

Yasemin Özilhan: Halkla İlişkiler

Hande Soral: Psikoloji

Sarp Levendoğlu: Görsel İletişim Tasarımı

Hazal Kaya: Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Sıla: Müzik