21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel görevden alınırken, partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Kılıçdaroğlu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı iki başvurunun ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yüzün üzerinde çevik kuvvet polisi ile Cumhuriyet'in kurucu partisinin binasına kapıyı kırarak girdi. CHP'li seçmende Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik büyük bir tepki hareketine neden olan olayın ardından Kılıçdaroğlu ilk röportajını yargı kararını günler öncesinden duyuran AKP'li gazeteci Fatih Atik'e verdi.





BU KEZ DE İHRAÇ LİSTESİNİ PAYLAŞTILAR



25 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ile röportajını paylaşan TGRT Ankara Haber Temsilcisi Fatih Atik, dün de CHP Genel Merkez'ine giderek Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile görüştü.



Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararına yönelik Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu bahane eden Kılıçdaroğlu'nun ekibi, hukukçulara göre yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen itiraz süreci içerisinde CHP'nin kurultaya götürülemeyeceğini iddia etti.





Atik, Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından 1 Haziran itibarıyla Parti Meclisi'nin toplanacağını ve CHP'de bazı milletvekillerinin ihraç edilmesine yönelik girişimlere hız verileceğini belirtirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki 8 milletvekilinden oluşan ihraç listesini kamuoyu ile paylaştı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada CHP'den ihraç etmeye çalışacağı 8 milletvekili:



- Özgür Özel

- Ali Mahir Başarır

- Veli Ağbaba

- Özgür Karabat

- Murat Emir

- Umut Akdoğan

- Ulaş Karasu

- Turhan Taşkın Özer