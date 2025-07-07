Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir."

"ORTADA BÜYÜK BİR İHMALİN OLDUĞUNU GÖRMEK LAZIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki Kartalkaya yangın faciası duruşmasına verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP lideri Özel, cenazeler kalktıktan sonra Meclis zemininde konunun araştırılması için çaba içine gireceklerini kaydederken şunları söyledi:

“Bir de tabii bir büyük acıyı Türkiye yaşıyor. Üç yıl önce şehit olmuş üsteğmenimizin naaşına erişmek için yapılan bir mağara araması sırasında, şu ana kadar ben mahkemeye girdiğim sırada 12 diye öğrenmiştim, askerimizin şehit olduğunu öğrendik. Bir kere şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başı sağ olsun. Ancak kamuoyunun ve hepimizin burada bir boş mağaraya girerken, bu kadar çok askerimizin birden oraya girmesini, gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını, öncesinde bütün teçhizatı ile birlikte ölçüm yapacak uzmanın girip de ondan sonra bunun yapılması yerine, her birinin aynı anda ve bu tedbirsizlikle girip şehit olmuş olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor.

Devlete emanet 12 tane civciv ölse hesabı sorulur. 12 tane civcivi kaybetseniz insan der ki ‘Ya ne yaptın, can bunlar’ der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler ya da uzmanlar, erbaşlar, komutanlar. Bu kadar büyük bir sorumsuzlukla ve tedbirsizlikle davranılmış olmasını aklım da almıyor, içime de sinmiyor. Bu memlekette kimse de içine sindiremiyor. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konunun Meclis zemininde de araştırılması için çaba içine girecekler. Ama ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım. Bir kez daha yüreğimiz yanıyor ve kabullenemiyoruz. Bunu ifade etmek isterim.”

ASKERLERİ MADEN İŞÇİLERİ ÇIKARDI

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) metan gazına karşı arama ve kurtarma eğitimleri olan alanında uzman Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin bölgeye gittiğini ve 10 kişilik ekibin mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldığını açıkladı.

SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

Gazdan etkilenen 19 askerin 12'sinin şehit olmasının ardından neden gaz maskesi kullanılmadığı soruları akıllara geldi.

Cevap verilmesi gereken sorular ise şöyle:

1- Gaz riski taşıyan kapalı ortamlar arasında yer alan mağaralarda ilk giren personelin gaz dedektörü ve ölçüm cihazlarıyla donatılması gerekmiyor mu?

2- Mağaraya ilk giren personelin ardından risk derecesine göre kademeli giriş yapılması gerekmiyor mu?

3- Mağaraya doğrudan 19 kişinin aynı anda girmesi, olağan dışı bir uygulama değil mi?

4- Askeri tatbikat ve operasyon protokollerinde “kademeli ilerleme” esasstır ve mağara gibi kapalı, bilinmeyen alanlara girişte öncü timler, ardından “geri destek” birimleri kullanılır. Bu noktada, tüm timin bir anda içeri girmesi, özellikle gaz riski olan bir ortamda, eğitilmiş personelin almayacağı bir risk değil midir?

5- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, özellikle Pençe-Kilit gibi hassas bölgelerde, gaz dedektörü olmadan arama faaliyeti yapması doğru bir davranış mıdır?