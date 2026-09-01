Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, geçtiğimiz hafta Onlar TV'de yayınladığı dosya ile Türkiye gündemini sarstı.



AKP'nin en tartışmalı figürleri arasında yer alan ve 1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu 'HAMAG' adlı şirketin finansal hareketlerine odaklanan Ağırel, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirket üzerinden Almanya'da milyonlarca euroluk gayrimenkul satın alımları gerçekleştiğini öne sürmüştü.



Oğul Osman Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in 2023 yılında Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da 15 daireli bir binayı 3 milyon 857 bin euro karşılığında satın aldığı ortaya çıkmış, ayrıca Gökçeklerin aile şirketinin söz konusu binaya 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yaptığı öğrenilmişti.



GÖKÇEK 'ALMAN VATANDAŞLIĞI İÇİN' DEDİ, TAPULAR YALANI ORTAYA ÇIKARDI



Her fırsatta 'yerli ve milli' olduğunu öne süren ve sosyal medya hesabından defalarca kez Almanya'ya yönelik hakaretlerde bulunan İbrahim Melih Gökçek, Ağırel'in iddialarının bir kısmını kabul etmiş, söz konusu binadan yalnızca 2 daire alındığı söyleyerek, bu dairelerin oğlunun, gelininin ve torunlarının Alman vatandaşlığı elde edebilmesi amacıyla satın alındığını söylemişti.



Gökçek'in iddiasına karşılık Almanya'da 'para ya da yatırım karşılığında' vatandaşlık verilmediği ve söz konusu savunmanın doğru olmadığı öğrenilirken, Ağırel paylaştığı yeni belgeler ile Gökçek'in '2 daire' iddiasını da boşa düşürdü.









Alman makamları tarafından tartışmalara konu bina için hazırlanan tapu senedinde, Gökçek'in iddia ettiği şekilde binanın yalnızca iki dairesinin değil, 15 daireyi içeren alanın tamamının Gökçeklerin aile şirketi HAMAG üzerine kayıtlı olduğu görüldü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatması ve gazeteci Ağırel'in dün konuya ilişkin 'tanık' sıfatıyla 3,5 saatin üzerinde ifade vermesi nedeniyle dosyanın tamamı hakkında detaylı bilgileri aktaramadığını ve soruşturmanın gizlilik sürecine riayet edeceğini belirten Ağırel, "İğne ucu kadar mülküm yoktur" beyanında bulunan Gökçek'in Türkiye'deki mal varlıklarının listesini kamuoyuyla paylaştı.



GÖKÇEK TAPU ZENGİNİ ÇIKTI



Ağırel tarafından paylaşılan belgede, İbrahim Melih Gökçek'in Türkiye'deki taşınmazlarının detaylı listesine yer verildi.



Ağırel, Gökçek üzerine kayıtlı 23 taşınmaz bulunduğunu, bunların konut, arsa, tarla, bağ ve mesken gibi çeşitli yapılardan oluştuğunu öne sürdü.



İşte Ağırel'in iddiasına göre Gökçek'in Türkiye'deki tapuları ve detayları:





GÖKÇEK'TEN JET YANIT: "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"



Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üzerine kayıtlı olduğu söylenen tapulara ilişkin iddiaların yalan olduğunu savundu. Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Gökçek'in açıklaması şu şekilde:



"31.08.2026 TARİHLİ ONLAR TV YAYININDA MURAT AĞIREL TARAFINDAN ŞAHSIMA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN, AŞAĞIDA YAZILI 23 KALEM MAL VARLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN TAMAMI GERÇEK DIŞIDIR.



E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILAN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORGULAMASINDA, T.C. KİMLİK NUMARAMLA EŞLEŞEN HERHANGİ BİR TAPU KAYDI BULUNMADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR. İLGİLİ RESMÎ SORGULAMA BELGESİNİ DE KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUM.



GERÇEĞE AYKIRI BU İDDİA VE İSNATLAR NEDENİYLE, YARIN SABAH İTİBARIYLA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NEZDİNDE GEREKLİ SUÇ DUYURULARINDA BULUNACAĞIMI KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURURUM."