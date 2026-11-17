Mezununa iş kapısı açan ilk 10 üniversiteler belli oldu. Kariyer.net’in iş verenler üzerinde yaptığı araştırma, patronların tercih ettiği okulları ortaya çıkardı. ODTÜ ve Boğaziçi’nin ilk sıralara giremediği görüldü.

Türkiye’de mezunlarına iş bulma konusunda avantaj sağlayan üniversiteler açıklandı. 458 bin işveren kullanıcısının 436 milyon hareketinin incelenerek hazırlanan araştırmada, işverenlerin en fazla ilgi gösterdiği üniversiteler sıralandı. Kariyer.net adlı iş bulma sitesinin hazırladığı listenin zirvesinde ne ODTÜ ne de İTÜ yer aldı.

TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 73,9 oldu. Mezunların ilk işlerini bulma süresi ise ortalama 14,2 ay olarak hesaplandı. Araştırmada işverenlerin ilgisi özellikle mühendislik ve teknoloji alanlarında yoğunlaştı. Bölüm sıralamasında Almanca İşletme ilk sırayı aldı. Matematik Mühendisliği, Almanca Enformatik, İşletme Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği de üst sıralara oturdu.

İŞTE İLK 10 ÜNİVERSİTE