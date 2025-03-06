AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel seçim öncesi şehre gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Abdülkadir Uraloğlu, Osman Aşkın Bak, Ali Yerlikaya, Mehmet Özhaseki ve AKP Genel Başkan vekili Efkan Ala’nın toplam 7 milyon 108 bin liralık yemek ve seçim masraflarını belediye bütçesinden ödedi.

13 DOSYADA 154 FATURA

AKP’li Başkan Alinur Aktaş da kendisine ait 92 bin liralık yemek ve seçim harcamasını da belediyeye ödetti. MHP, DSP, HÜDA PAR, BBP, ÜGD, TÜGVA ve MEMUR SEN’in yemek bedeli de belediye kasasından karşılandı. AKP İl ve ilçe teşkilatlarının seçim masrafları ve yemek giderleriyle birlikte toplam fatura 15 milyon 500 bin lira tuttu.

AKP’li eski Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın görev yaptığı dönemde özel kalem müdürlüğü aracılığı ile yapılan harcamalarla ilgili 13 ayrı dosya oluşturuldu. Bu dosyalarda 154 fatura yer aldı. “Temsil ve ağırlama” giderleri adı altında milyonlarca liralık ödeme yapıldı. Giderlerin büyük çoğunluğunu yemek, iftar, sahne kurulumu ve etkinlikler oluşturuyor. Birçok faturada “Saha çalışması, seçim çalışması, temayül yoklaması, misafirler yemek, korumalar yemek, muhtarlar buluşması” gibi ifadeler yer aldı.

ERDOĞAN VE BAKANLAR

Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde yapılan masraflar için belediye kasasından 1 milyon 614 bin lira harcanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz için verilen yemeğin bedeli 620 bin lira oldu. DSP’nin lansman ve yemek bedeli olarak 38 bin lira ödendi.

HÜDA PAR için 203 bin liralık kongre yemeği

Faturalara, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Bursa ziyaretindeki 1 milyon 499 bin TL’lik yemek bedeli de yansıdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın için verilen yemeğin masrafı 550 bin lira oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için 479 bin, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için 350 bin, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu için 315 bin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için 605 bin, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala için 83 bin, Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak için de 612 bin lira yemek bedeli ödendi. HÜDA PAR’ın 44000-60000 lira arasında değişen kongre yemek bedelleri de toplamda 203 bin liraydı.