UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool, sahasında Galatasaray’ı ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, İngiltere’nin efsanevi stadı Anfield Road’da oynanacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenirken, VAR koltuğunda Maro Di Bello, AVAR’da ise Daniele Chiffi görev yapacak. Muhtemel 11’ler Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike. Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen. İlk maç Galatasaray’ın Eşleşmenin ilk ayağı geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanmış ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetmişti. Deplasmanda taraftar desteği yok Galatasaray, daha önce Juventus deplasmanında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA’dan aldığı ceza sebebiyle bu mücadelede taraftarından yoksun olacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Anfield tribünlerinde takımlarını destekleyemeyecek.

