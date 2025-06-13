Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların ardından İsrail'in İran'ı bombalaması, dünyada yeni askeri gerilimlerin hızla tırmanmasına neden oluyor.



Artan jeopolitik risk faktörü, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki birçok ülkenin askeri harcamalarını artırmasına yol açarken, ülkelerin askeri alandaki güç sıralamaları her geçen yıl değişmekte.



ABD merkezli düşünce ve araştırma kuruluşu Global Fire Power'ın derlediği listeye göre, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Orta Doğu ülkelerinin birbirlerine olan üstünlükleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İŞTE ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ



2025 yılı için paylaşılan listede, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu Türkiye olarak gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulundurduğu ekipman ve askeri personel gibi faktörler dikkate alındığında dünyanın en güçlü 9. ordusu olduğunu belirten kuruluş, İran ve İsrail için de oldukça dikkat çekici analizlerde bulundu.

LİSTEDE PEŞ PEŞE SIRALANIYORLAR



Hava, deniz ve kara kuvvetlerinin operasyon kabiliyetleri ve donanımsal üstünlükleri dikkate alınarak hazırlanan listede İsrail ve İran peş peşe sıralanıyor.



Orta Doğu'da Türkiye'nin ardından en güçlü 2. ordu olarak İsrail gösterilirken, hemen arkasında ise İran yer alıyor. İsrail dünya sıralamasında 15. sırada yer alırken, İran ise en güçlü 16. ordu olarak gösterilmekte.