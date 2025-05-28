Terör örgütünün silah bırakmasının ardından, infaz ve örtülü af yasası teklifinin detayları belli oldu. Terör ve örgütlü suçlar ise kapsam dışında tutulacak. Yeni düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

DENETİMLİ SERBESTLİK: Hükümlüler cezalarının 5 günden az olmamak üzere salıverilme tarihine kadar, cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az 1/10’unu yatacaklar. Bu hüküm geçmişe yönelik de işleyecek.

AÇIK CEZAEVİ: 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle; 3 yıl daha erken açık cezaevine ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınıyor.

MÜKERRER SUÇ: İkinci kez aynı suçu işleyenler de koşullu salıverme kapsamına alınacak. Hükümlüler, süreli hapis cezasının 3/4’ünü iyi hâlli olarak geçirirse, koşullu salıverilmeden yararlanacak.

HAFTA SONU İZNİ: Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Hafta sonu izni hafta içi de kullanılabilecek.

KONUTTA İNFAZ: Kadın, çocuk veya 65 yaşından büyükler açısından konutta infaz 1 yıldan, 3 yıla, 70 yaşını bitirenler için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirenler için 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirenler, 6 yıllık hapis cezası, hasta ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle de 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezası konutta infaz edilecek.

İNDİRİM: Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da bu kapsamda sayılacak. Düğün, nişan ve asker uğurlamasında ateş edenlere verilecek ceza bir kat arttırılacak.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER: Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananların cezası 6 aydan 2 yıla çıkarılacak. Trafikte yol kesme de suç olacak ve 1-3 yıl hapis verilecek.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR: Örgüt kurma ve yönetme ile örgüt üyeliği suçunun cezaları artırılacak.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ: İnternetteki içerikler, gerektiği halde geri döndürülebilir şekilde çıkarılacak. Yayında kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek. 24 saat içinde bu konuda karar verilecek ya da başvuru reddedilecek. Kararı yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği daraltılacak.