Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte içten yanmalı, hibrit ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları yeniden belirlendi. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilirken, şarjlı hibritlerde oran yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li araçlarda ise yüzde 70 olarak belirlendi.

Yeni oranlar yüzde 70 ile yüzde 220 arasında değişirken, kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

YENİ VERGİ ORANLARI BELLİ OLDU

Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:

* Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70

* 650.000–900.000 TL arası: %75

* 900.000–1.100.000 TL arası: %80

* 1.100.000 TL üzeri: %90

Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:

* Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75

* 850.000–1.100.000 TL arası: %80

* 1.100.000–1.650.000 TL arası: %90

* 1.650.000 TL üzeri: %100

Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:

* Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150

Üstü: %170

Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:

* Tüm modeller için %220 oranında ÖTV uygulanacak.

İÇTEN YANMALILARDA DA ÖTV DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

İçten yanmalı otomobillerde de ÖTV dilimleri yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar yükseliyor. Bazı yerli üretim otomobillerin ÖTV'leri yüzde 70-75 dilimine girmeye başladı.

FİYATI DÜŞEN ARAÇLAR

Fiat Egea 1.4 Easy 1 milyon 104 bin 900 liradan 1 milyon 43 bin 515 liraya geriledi.

Fiat Egea 1.4 Urban 1 milyon 224 bin 900 liradan 1 milyon 156 bin 849 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Street 1 milyon 259 bin 900 liradan 1 milyon 189 bin 904 liraya geriledi.

Fiat Egea Cross 1.4 Urban 1 milyon 324 bin 900 liradan 1 milyon 251 bin 292 liraya geriledi.

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin Manuel Edition 1 milyon 312 bin liradan 1 milyon 239 bin 110 liraya geriledi.

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition GS 1 milyon 506 bin liradan 1 milyon 464 bin 165 liraya geriledi.

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronik 90 hp 1 milyon 497 bin liradan 1 milyon 455 bin 415 liraya geriledi.

Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 hp, manuel 1 milyon 559 bin 800 liradan 1 milyon 516 bin 471 liraya geriledi.

Hyundai i10 1.2 MPI 79 hp benzinli manuel 1 milyon 129 bin liradan 1 milyon 66 bin 276 liraya geriledi.

Hyundai i20 MPI 79 hp Jump manuel 1 milyon 234 bin liradan 1 milyon 165 bin 443 liraya geriledi.

KIA Picanto 1.0L 63 ps benzin, manuel 1 milyon 210 bin liradan 1 milyon 142 bin 142 liraya geriledi.

Volkswagen Polo Impresion 1.0 80 ps manuel 1 milyon 708 bin liradan 1 milyon 660 bin 554 liraya geriledi.

ELEKTRİKLİLERE ZAM GELDİ

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.

Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.

Elektrikli Mini Cooper Countryman 2 milyon 944 bin 900 liradan 3 milyon 260 bin 422 liraya çıktı.

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 902 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 185 bin 576 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 312 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 776 bin 923 lira.

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 69 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 984 bin 133 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2 milyon 970 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 283 bin 652 lira.

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 735 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 502 bin 403 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 799 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 595 bin 305 lira.

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 65 bin 224 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 385 bin 900 lira,

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 956 bin 240 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 821 bin 500 lira.