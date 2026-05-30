CHP lideri Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark’ta düzenlediği bayramlaşma programı, parti içindeki siyasi dengeler açısından da yakından takip edildi. Bayramlaşma etkinliğine CHP’li milletvekillerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Parti kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan CHP milletvekillerinden 45’i programda hazır bulundu. Katılım oranı ve programa destek veren isimler, siyasi çevrelerde farklı değerlendirmelere neden oldu.

İŞTE ÖZEL'E DESTEK VEREN MİLLETVEKİLLERİ

Bayramlaşma etkinliğinde yer alan milletvekilleri arasında Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Adnan Beker, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Barış Karadeniz, Burhanettin Bulut, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Ensar Aytekin, Gamze Taşcıer, Gizem Özcan, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Veli Ağbaba, Hasan Öztürk, Melih Meriç, Metin İlhan, Mustafa Erdem, Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp, Özgür Karabat, Aliye Timisi Ersever, Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Elvan Işık Gezmiş, Eylem Ertuğrul, Talat Dinçer, Nail Çiler, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Yunus Emre, Zeynel Emre, Seyit Torun, Aylin Yaman, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tekin Bingöl, Hikmet Yalım Halıcı, Özgür Erdem İncesu ve İsmail Atakan yer aldı.

Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, programa katılan isimler siyasi kulislerde de geniş yankı uyandırdı. Bayramlaşma programı, CHP’nin önümüzdeki döneme ilişkin siyasi gündemi açısından dikkatle takip edilen organizasyonlardan biri oldu.