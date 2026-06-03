Avukat Mehmet Yıldırım, CHP lideri Özgür Özel’in ‘İBB borsası’ iddiaları ardından ‘nüfuz ticareti’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.



Özel’in iddialarına göre, Yıldırım, İBB soruşturması kapsamında tutuklananlara giderek ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanarak ifade vermeleri karşılığında kendilerini serbest bıraktıracağını vadetti. “Milyonlarca dolarlık bir dosyadan” bahsettiğini vurgulayan Özel, avukatı Türkiye Barolar Birliğine, savcıyı da HSK’ya şikayet edeceklerini bildirdi.



Bu iddialar Antalya’da yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Yıldırım yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.



ÖZEL'İ KIZDIRAN PAYLAŞIM



Avukat Yıldırım, önceki gün CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiği fotoğrafını “Arınma burada başlamış” notuyla paylaşmıştı.

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