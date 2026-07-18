CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan liderlik tartışmaları sürerken, gözler Özgür Özel ve ekibinin izleyeceği yol haritasına çevrildi.
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olağanüstü kurultay çağrılarına sıcak bakmaması, kulislerde "yeni parti" iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan ise, Özgür Özel'in siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.
Burhan, Özel'in önünde üç farklı senaryo bulunduğunu öne sürdü.
Özel’in A,B ve C planları olduğunu söyleyen Burhan, tv100 yayınında şunları kaydetti:
-Özgür Bey'in A planı; yeni parti kurup ana muhalefet olmak. B planı; yedek parti.
-Gecenin bombası olan C planı ise; İYİ Parti listelerinden seçime girmek.
-Bu C planının görüşmeleri şu an sürüyor, altını çiziyorum.