CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verdiği dilekçe ile kurulan YENİ Parti, 'isim benzerliği' iddiasıyla yeni bir tartışmaya sürükleniyor.



Genel Başkanlığını CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz'ın yaptığı ve 20 Temmuz 2020 yılında siyasi hayatına başlayan Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin kendileri ile benzer bir ismi kullanması nedeniyle Yargıtay'a başvuruda bulundu.





YARGITAY İNCELEMEYE ALDI



28 Temmuz tarihli başvuruda Yenilik Partisi, geçmişte verilen benzer kararları emsal göstererek YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesini istedi. Yargıtay, başvuruyu incelemeye aldı.



Başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:



"Ahiren kurulan Yeni Partinin isminin, Yenilik Partimizle olan isim benzerliği; ‘‘Yeni’, ‘‘Yenilik’’ ve ‘‘Yenilikçi’’ gibi isimlerin toplum tarafından fark gözetilmeden aynı kontekste kullanılması, ayrıca ‘Yeni Parti’nin ‘Yenilik Parti’miz ile farkını vatandaşa izah etmenin imkansızlığı birlikte düşünüldüğünde, aşağıdaki hususları Başkanlıklarının takdir ve değerlendirmelerine sunma gereği hasıl olmuştur.

Sokaktaki vatandaş, Yeni ile Yeniliği ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği ‘Yeni’ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla, doğrudan Yeniliği çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi.(new-innovation) Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle; ‘Yeni’ ve ‘Yenilik’ aynı bağlamda kullanılmaktadır.

Öte yandan; 19 Aralık .2024 tarih 14074 genel evrak sayısı ile ‘Yeni Parti’ ismini almak isteyen, Duygu Çil Sucuka’nın başvurusunun ‘Yenilik Partisi’ ile isim benzerliği nedeniyle Yargıtayca reddedildiği de bilinmektedir. Aynı durum maalesef tekrar etmektedir. Benzer isim değişikliğinin, Başkanlıklarınızca yapılacağından tereddüt duyulmamakla birlikte; konunun tarafımızdan ihtiyaten resmi bir başvuru ile gündeme getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, bahsekonu Partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti’ye de teşmil edilmesini saygılarımla arz ederim."





