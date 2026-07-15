Birçoğumuz "psikopat" kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen korkunç suç filmleri ya da seri katiller gelse de bilim dünyası, gerçek psikopatların aslında aramızda, hatta toplumun en saygın kademelerinde yaşadığını ortaya koyuyor.

Üstelik bu kişileri tespit etmek hiç de kolay değil; çünkü gerçek doğalarını gizlemekte ustadırlar ve dışarıdan son derece karizmatik, sevimli görünebilirler.

İngiliz psikolog Kevin Dutton, ses getiren "Psikopatların Bilgeliği" (The Wisdom of Psychopaths) adlı kitabında, psikopat karakterli insanların kariyer seçimlerinin rastgele olmadığını savunuyor. Dutton’a göre, empati yeteneğinden yoksun bu kişilerin kendilerini en rahat hissettikleri ve adeta bir mıknatıs gibi çekildikleri belirli iş kolları var.

Psikopatların en çok tercih ettiği 10 meslek

Dutton'ın listesinde, güç, kontrol ve soğukkanlılık gerektiren şu meslek grupları öne çıkıyor:

CEO'lar (Şirket Yöneticileri)

Avukatlar

Medya Mensupları (TV ve Radyo Sunucuları)

Satış Temsilcileri

Cerrahlar

Gazeteciler

Polis Memurları

Din Adamları

Devlet Memurları (Üst Düzey Bürokratlar)

Aşçılar (Şefler)

"İşlevsel psikopatlar" iş dünyasını nasıl yönetiyor?

Psikolog Kevin Dutton, bu kişilerin toplum için illa ki birer güvenlik tehdidi oluşturmadığını vurguluyor. Duygulardan ve empati kurma becerisinden yoksun olan bu bireylere "işlevsel psikopatlar" adını veriyor.

Dutton'a göre; bencillik, üstün ikna kabiliyeti, aşırı odaklanma ve acımasızlık gibi psikopatik özellikler, suçlulardan ziyade iş dünyasının liderlerinde çok daha yoğun bulunuyor. Bu kişiler; soğukkanlı, sakin ve manipülatif yapılarını kariyer basamaklarını hızla tırmanmak ve toplumda büyük başarılar elde etmek için birer avantaja dönüştürüyorlar.

Neden özellikle bu meslekleri seçiyorlar?

Peki, bu listedeki işleri psikopatlar için bu kadar çekici kılan ne? Uzmanlar bu yönelimi birkaç temel nedene bağlıyor:

Psikopatlar panik yapmazlar ve duygulardan arınmış, tamamen mantıksal kararlar alırlar. Bu özellikleri kriz yönetiminde, cerrahlıkta veya polislikte onlara büyük avantaj sağlar. Hatta İngiliz hükümetinin bir dönem, bu soğukkanlılıkları nedeniyle polis teşkilatına özellikle psikopatları işe almayı tartıştığı biliniyor.

Bazı meslekler ve kurumsal yapılar, doğası gereği kişiye başkalarını yönetme, yönlendirme ve hatta sömürme hakkı tanır. Psikopatlar, kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca karar alırken bu yapıların sunduğu yasal meşruiyetin arkasına sığınırlar.

Medya, sunuculuk veya üst düzey yöneticilik gibi işler yoğun bir toplumsal ilgi ve narsistik tatmin sağlar. Kendini utanmadan öne çıkarma ve spot ışıklarının altında olma arzusu, narsistik psikopatları bu alanlara çeker.