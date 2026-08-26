İstanbul’un en değerli arazileri arasında yer alan bir dönem Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun yer aldığı arazide inşaat çalışmaları sona erdi. 7 yıldır süren inşaat çalışmaları sonrası iskeleler söküldü ve vinçler çekildi.

1993’te ‘ortaöğretim tesisi’ alanında kalan arazi, 2012’de yapılan protokolle AKP döneminde İBB’ye devredildi. Ardından plan değişikliğiyle ticaret ve hizmet alanına dönüştürüldü. Hazırlanan ilk planlarda araziye “serbest yükseklik ve yüksek emsal değerleriyle” ticaret ve hizmet alanı işlevi verildi.

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucunda planın; yoğunluğu artırdığı, Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu ve çevresindeki yapılaşma koşullarının çok üzerinde yapılaşma getirdiği gerekçeleriyle iptal edildi.

2022’DE DEĞİŞTİRİLDİ

Planlardan sonra inşaat ruhsatı da İBB tarafından 15 Ağustos 2022’de iptal edildi. Ancak 2013’te bölge ‘riskli alan’ ilan edildiği için planlama yetkisi Çevre Bakanlığı’nın eline geçmişti. Bakanlık, Eylül 2022’de yeni bir plan hazırlayarak inşaatın devam etmesini sağladı.

Bugün arazide 170 metre yüksekliğinde üç kule yükseliyor. İki kulede toplam 251 rezidans, üçüncü kulede ise 156 oda, 16 süit ve 3 restorandan oluşan Mandarin Oriental Otel bulunacak.

FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Projenin altında da alışveriş merkezi yer alacak. Rezidanslarda fiyatların 4.5 milyon dolardan başlayıp 8.5 milyon dolara kadar çıktığı öğrenildi. Şehir plancısı Ceyhan Çılgın, riskli alan ilan edilen bölge hakkında, “Madem riskli alandı, otel ve rezidans nasıl yapıldı?” diye sordu.

İptal ettireni Silivri’ye attılar

Projenin 2022’de iptalini gerçekleştiren, dönemin İmar ve Şehircilik Daire Başkanı şehir plancısı Gürkan Akgün bugün İBB davası kapsamında Silivri’de tutuklu yargılanıyor. Söz konusu planın iptali için dava açan dönemin Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman da Gezi Parkı Davası kapsamında neredeyse 4,5 yıldır Silivri’de tutuklu bulunuyor.