İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Yokluğumu fırsat bildiler, İstanbul’un felaketi olacak”’ dediği Kanal İstanbul projesinde Sazlıdere Barajı çevresine yapılacak 24 bin konutun ihalesi tamamlandı.

İmamoğlu’nun tutukluluğu döneminde TOKİ tarafından 28 ayrı ihaleye start verildi. İhalelerin bir bölümünü de AKP’ye yakın şirketler aldı. 17 Mart ile 18 Nisan tarihleri arasında sonuçlanan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevkinde yapılacak inşaatlara ilişkin ihale süreci tamamlandı.

İstanbul’un önemli su kaynağı havzasında inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İÇME SUYU HAVZASINDA

SÖZCÜ’nün de gündeme getirdiği 28 ihaledeki maliyetler ve kazanan firmalar belli oldu. 24 bin 150 konut, 1121 iş yeri, 7 cami ve 6 okul için sözleşmeler imzalandı. Projelere 54 milyar 881 milyon 504 bin TL ödenecek. Kanal İstanbul güzergahındaki konutlar, Avrupa yakasının önemli su kaynağı Sazlıdere Barajı’nın hemen yanına yapılacak.

EN YÜKSEK İHALE İNTEK’İN

Kanal İstanbul arazisinde tek başına en yüksek maliyetli ihaleyi İntek İnşaat Şirketi aldı ve iki ihale için 5 milyar 99 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. İntek İnşaat AKP iktidarı döneminde TOKİ’den aldığı çok sayıda ihale ile ismini duyurmuştu. 2004’te kurulan Baş Yapı İnşaat da AKP döneminde çok sayıda konut ihalesi aldı. Kanal İstanbul güzergahında da 3 ayrı konut ihalesi için 4 milyar 601 milyon liralık sözleşme imzaladı. Prestij İnşaat ortaklarıyla beraber 6 milyar 745 milyon 480 bin TL’lik ihale alırken, Serhat Özbek İnşaat da ortaklarıyla birlikte 3 milyar 236 milyon TL’lik ihale kazandı.

Beton mikserleri betonu boşaltmak için sıra bekliyor.

AKP’Lİ YÖNETİCİ

AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız’ın şirketi Haldız İnşaat da Kanal İstanbul arazisinde 4 milyar 793 milyon TL’lik ihale aldı. Sazlıbosna arazisinde yapılacak konut için Hamdi Kahraman’ın şirketi Kahraman İnşaat’a da ihale verildi, Hamdi Kahraman Kayseri’de AKP’den belediye meclis üyeliği ve başkanvekilliği yapmıştı. Şirkete TOKİ’den 4 milyar 470 milyon TL’lik iki ihale verildi. Kanal İstanbul’da AKP’den Muş Milletvekili aday adayı olan FİBA Halı sahibi Mehmet İkbal Ballı’nın şirketi de toplamda 4 milyar 776 milyon TL’lik iki konut ihalesi aldı.