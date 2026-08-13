Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma ve operasyonların detayları netleşmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün mali ayağına ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık 100 milyar liralık kaynağın yurt dışına, özellikle de Almanya'ya aktarıldığını bildirdi. Bakan Çiftçi, grubun Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroluk dev bir genel merkez inşa ettiğini ve Türkiye'deki faaliyetlerin tamamını buraya kaydırmayı hedeflediklerini belirtti.

MURAT AĞIREL KÖLN'DEKİ DEV MERKEZİ GÖRÜNTÜLEDİ

Açıklamaların ardından harekete geçen Sözcü TV programcısı ve gazeteci Murat Ağırel, Süleymancıların Köln'deki 17 dönüm üzerine kurulan ve 3 bloktan oluşan dev kompleksine gitti. İnşaatı halen devam eden ve 70 milyon Euro yatırımla yükselen tesisin etrafını inceleyen Ağırel, sahadaki izlenimlerini doğrudan şu ifadelerle aktardı:

"İlk başta kuruluş merkezlerine geldim. Orada öğrenciler vardı 5-6 tane Kuran eğitimi alan öğrenciler vardı. Öğreticileriyle de konuştum orada. Operasyondan haberleri olmadıklarını ve benden öğrendiklerini söylediler." Yetkililerle görüşmek için ana binaya yöneldiğini belirten Ağırel, yaşadığı engellemeleri şu sözlerle dile getirdi: "Yetkililerle görüşmek istediğimde bu binada olduklarını söylediler. Bu bina Köln'de yer alıyor. 70 milyon Euro masrafla, 17 dönüm üzerine yapılan 3 bloktan oluşuyor. Köln Belediyesi'nin de desteğiyle yapılan bir bina." "Yetkililerle görüşüp çekim yapmak istediğimde güvenlik izin vermedi. 'İzin almanız gerekiyor' dedi. C Binasında yetkililer var. İçeride insanlar var, benimle konuşmayacaklarını söylediler. Binanın girişinde 'Hoş geldiniz Süleyman Medresesine' diye bir tabela var. Yukarıdan beni gördüler, fotoğraflarımı çektiler videoya çektiler. Kendilerine konuşmak istediğimi, röportaj yapmak istediğimi bildirdim."

ÇEVRESİNİ DOLAŞMAK BİLE 20 DAKİKA

"Kendilerinin konuşamayacağını söylediler, cam arkasından soru sorabildim ama yetkililer herhangi bir açıklama yapmak istemiyor. Bina çok büyük, etrafını dolaşırken herhalde bir 20 dakika sürüyor, içerisi halen inşaat halinde."

Kompleksin detaylarına ilişkin gözlemlerini aktarmaya devam eden Ağırel, çevredekilerden aldığı bilgileri de şu şekilde aktardı:

"Hemen yanında kapalı bir otopark var. Burası ne diye sorduğumda insanlara, öğrenciler yurt olarak kullanıyorlar, aynı zamanda kültür merkezi ve aynı zamanda İslam Birliği Kültür Merkezi adıyla Alman devletinin de desteklediği anlatılıyor. Burada bir çok faaliyet yapılacağı, aynı zamanda İslami yaşam tarzının da öğretileceği söyleniyor. Bu sadece C Binası. Her binada kapsamlı teknoloji ve materyallerle döşenmiş."

'TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK BİR PARAYA HÜKMEDİYORLAR'

İçeri girme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten Ağırel, son durumu şu tırnak içi ifadelerle özetledi:

"Girmeye çalıştım ama giremedim. Binanın yanına gittiğim zaman hemen orada kamerayla çekip güvenlik güçlerine bildiriyorlar ya da başka bir şey bilmiyorum ama konuşma fırsatım olmadı."

"Operasyonun ayrıntılarında 100 milyar TL'nin yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor savcılığın açıklamasında. Buradaki yapıyı sorduğumdaysa sadece burada eğitim verildiği, dini bilgilerin verildiği, yurt olarak kullanıldığı iddia ediliyor."

Ağırel, süreçle ilgili soru işaretlerini ve adli tablonun arka planını ise şu cümlelerle dile getirdi:

"Buradaki çocuklar bana operasyonlar bizi de kapsayacak mı diye sordular. 1920 yılından itibaren var olan bir cemaatten bahsediyoruz. Operasyonla ilgili Süleymancıların dini düşüncelerine bir operasyon yapmıyoruz, Süleymancılığı perde göstererek maddi kazanç elde eden Alihan Kuriş ve çetesini temizliyoruz diyor adli kaynaklar."

"100 milyar TL'den bahsediliyor. Akla tabii 'Bu zamana kadar neredeydiniz, bunca yıl bu yapının büyümesine nasıl izin verdiniz? FETÖ'nün yaptığının bir benzerini bir şekilde birçok tarikat da aynı şekilde yapıyor, holdingleşiyorlar. Türkiye'de çok büyük bir paraya hükmediyorlar. Bu şirketlerden yurt dışına para transferi yapıldığını paylaşıyor savcılık.'"

KAYNAKLAR "DİNİ İNANÇLARA DEĞİL, MADDİ ÇETEYE OPERASYON" DİYOR

Soruşturmanın idari ve adli boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, operasyonun cemaatin dini vecibelerini yerine getiren samimi mensuplarını kapsamadığının altını çiziyor. Adli kaynaklar, sürecin doğrudan "Süleymancılığı perde yaparak maddi kazanç sağlayan Alihan Kuriş ve çetesi" odaklı yürütüldüğünü ifade ediyor.

Cemaat içerisindeki bazı kaynaklar ise bu adımı bir nevi "arınma" süreci olarak değerlendirirken, savcılık dosyalarında yer alan şirketler üzerinden yurt dışına devasa miktarlarda finans aktarılması iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.