Düğünlerdeki gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Dudak uçuklatan maliyetlerle tarihe geçen düğünler, ağırladığı misafirlerle de yıllarca hafızlara yer ediniyor.

Visual Capitalist'in yayımladığı çalışma, tarihin en pahalı düğünlerini bugünkü değerleriyle sıralayarak dünyanın en gösterişli organizasyonlarını ortaya koydu.

Listenin zirvesinde, Rus petrol milyarderi Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın Moskova'da düzenlenen düğünü bulunuyor. Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias'ın sahne aldığı organizasyonun bugünkü değerle maliyeti 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

İkinci sırada ise Hindistan'ın en zengin ailesi Ambaniler yer aldı. Reliance Industries'in patronu Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın günlerce süren düğün organizasyonunun maliyetinin 641 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 1981'de gerçekleşen ve milyonlarca kişinin canlı izlediği Prens Charles ile Prenses Diana'nın düğünü ise enflasyona göre yaklaşık 176 milyon dolarlık maliyetiyle üçüncü sırada yer aldı.

MİYAR DOLARLIK DÜĞÜNDE NELER YAPILDI?

Zirvedeki Moskova düğününde gelin için özel tasarlanan Elie Saab haute couture gelinlik, yüzlerce Bentley ile sağlanan ulaşım, dev çiçek dekorasyonları, yaklaşık üç metre yüksekliğindeki düğün pastası ve Jennifer Lopez, Sting ile Enrique Iglesias'ın konserleri organizasyonu tarihin en pahalı düğünü haline getirdi.

AMBANİ AİLESİ LÜKS DÜĞÜN GELENEĞİNE DEVAM ETTİ

Listenin ikinci ve dördüncü sırasında yer alan Ambani ailesi, son yıllarda dünyanın en görkemli düğün organizasyonlarına imza attı. Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Andrea Bocelli ve çok sayıda uluslararası yıldızın sahne aldığı kutlamalar haftalar boyunca dünya gündeminde yer aldı.

KRALİYET DÜĞÜNLERİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin düğünleri de listenin üst sıralarında bulunuyor. Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğünü, yüksek güvenlik maliyetleri ve dünya çapındaki organizasyonuyla üçüncü sırada yer alırken; Prens Harry-Meghan Markle ile Prens William-Kate Middleton düğünleri de en pahalı organizasyonlar arasında gösteriliyor.