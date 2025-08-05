Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyelerinin toplantısı sona erdi. Terfi, atama, emeklilik kararları belli oldu. Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
32 general eve amiral terfi etti. 45 general ve amiral emekliye sevk edildi.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL
1- BAHTİYAR ERSAY
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
1-İLKAY ALTINDAĞ
2-SEBAHATTİN KILINÇ
3-RASİM YALDIZ
4-FEDAİ ÜNSAL
5-MUAMMER ALPER
6-TUNCAY ALTUĞ
7-AHMET KURUMAHMUT
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
1.AYDIN KILIÇ
2.SÜLEYMAN AKBAY
3. TOLGA GENÇ
4.GÖKHAN ÇELİK
5.LEVENT SABAHATTİN GÜLDAĞI
6.CEM KAMİL SAĞCAN
7.NURETTİN HAKAN BÜYÜKÇULHA
8.SONER ORUÇOĞLU
9.İLKER ERTUĞRUL
10.SEBAHATTİN KALKAN
11.ÜMİT DURMAZ
12.ERAY ÜNGÜDER
13.OSMAN AKYILDIZ
14.ERCAN EROĞLU
15.AHMET HAMDİ ATAÇ
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
1.ERKAN BULUT
2.HULUSİ KOÇBAY
3.HASAN KAYA
4.SÜLEYMAN ŞENTÜRK
5.MAHMUT SERT
6.ERSİN ÖZBALCI
7.HASAN ÇELİKCAN
8.SUAT YILDIZHAN
9.ŞEMSETTİN ERDOĞAN
10.HASAN TEMEL
11.MURAT ÖZKILIÇ
12.MERDİN KIŞKAN
13.BURAK YILMAZ
14.MUHAMMED TUNA
15.ÇETİN ÖZTÜRK
16.YAŞAR KARAOĞLU
17.ABDULLAH KARAKOÇ
18.CUMHUR YAZGAN
19.AHMET YALÇIN İSKENDER
20.FAHRETTİN KERİM KILCI
21.AYHAN TÜTEN
22.İLKER TEMİZBAŞ
23.EMRULLAH ÖZTÜRK
24.HARUN AYDOĞDU
25.MEHMET ARIKÖK
26.MAHMUT SEÇKİN ALIŞVERİŞCİ
27.UĞUR BOR
28.HASAN ERTAM KAN
29.LEVENT KAYA
30.TARIK DEMİRCİ
31. RİZVAN ÇİPER
32.ZAFER AKKAŞ
33.NEZİH BAŞTÜRK
34.ŞENOL VAROL
35.CİHAN ERCAN
36.TOLGA BOYRAZ
37.VOLKAN AYDIN
38.MUSTAFA BÜLENT BAYKAL
39.YAVUZ SELİM ŞENGÜN
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
1.RAFET OKTAR
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
1.MEHMET SAVAŞ ESER
2.AZİZ BAKIOĞLU
3.TİMUR YILMAZ
TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
1.OSMAN ÇEVİK
2.EMİN YILMAZ
3.ONUR BİLGİN
4.BİROL ORAK
5.YUSUF KARAGÜLLE
6.LÜTFÜ SEZGİN
7.ALPER DOĞUKANLI
8.CENK TAŞLI
9.İLYAS ERGEL
10.ÇAĞATAY METİN KALENDER
11.İLKAY ÇEK
12.HAKAN UÇAR
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1.RAFET DALKIRAN
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
1.ERGİN DİNÇ
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
1.ERTAN UZUN
2.VEDAT ÖNCEL
3.SERKAN GÖKHAN CAN
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
1.BURAK ÖZAN
2.ORHUN ATASEVER
3.MERT UYSAL
4.MUARREM ÖZEN
5.MEHMET SERTAÇ SEYMEN
6.SERDAR AKKOYUN
7.SELÇUK CUMHUR KABASAKAL
8.FEYZİ TAMER ALTUNTECİM
9.BÜLENT ÇANKAYA
10.ALİ ÖZDİLİM
YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
OSMAN ALP
VELİ DOĞAN
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
ORGENERAL METİN GÜRAK
KORGENERAL VELİ TARAKCI
TUĞGENERALLER
1.ŞEFİK ATAK
2.SALİH BÜYÜK
3.MURAT YALBIR
4.ABDULLAH KATIRCI
5.İSMAİL YAYAN
6.MEHMET CAN TEPEDELEN
7.MUSTAFA ÖZAY
8.SİNAN GÖKOĞLAN
9.ŞÜKRÜ ÖZBAKIR
10.ŞAHİN YENİLMEZ
11.FATİH DAĞLI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TUĞAMİRALLER
1.NESLİM ESKİ
2.İBRAHİM ÖZDOĞAN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TÜMGENERAL
1.HÜSEYİN DUMAN
2.MUSTAFA SADETTİN KARAKAN
3.ADEM AKYÜZ
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KORGENERALLER
1.SEZAİ ÖZTÜRK
2.MUSTAFA OĞUZ
TÜMGENERALLER
1.TAMER ATAY
2.SUBUTAY ADAŞ
3.AHMET İBİŞ
TUĞGENERALLER
1.ALİ İHSAN BULUT
2.ÖNDER DURGUT
3.FATİH AKPINAR
4.AHMET NASUHOĞLU
5.RIZA KOCABAŞ
6.YASİN BULUT
7.SAİT CENGİZ ÖZSOY
8.TAMER İLERİ
9.ERDAL TUNÇ
10.MURAT KAYA
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KORAMİRAL
1.İBRAHİM ÖZDEM KOÇER
TÜMAMİRALLER
1.NİHAT BARAN
2.SERHAT SÖZBİR
TUĞAMİRALLER
1.TAYFUN KARATAŞ
2.ALİ TUNA BAYSAL
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORGENERAL
1.İSMAİL GÜNEYKAYA
TUĞGENERALLER
1.HÜSEYİN SABRİ AKYOL
2.GÜRTAÇ KAYAPINAR
3.LEVENT KEFAL
4.YAVUZ MATUR
GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERALLER
1.ÖMER ERTUĞRUL ERBAKAN
2.EMRE TAYANÇ
3.DAVUT ALÂ
TUĞGENERALLER
1.HACI HALİL OSMA
2.MEHMET ZEKİ EREN
3.MEHMET CİHANOĞLU
4.MUSTAFA ER
5.GÜRCAN SEZENGÖZ
6.HASAN BASRİ ERKUZU
7.KADİR EĞRİBOYUN
8.AHMET BURAK YÜRÜTEN
9.ERGÜN FİDAN
10.OSMAN PEKTAŞ
11.AYHAN KALENDER
12.MEHMET FATİH ÖREN
13.ERDİN KAYA
14.ÖMER ŞAHİN SELVİ
15.ERDAL SERTUĞ TELLİ
16.BİROL ARSLAN
17.HALUK DOĞAN
18.MEHMET ALİ DURMUŞ
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERALLER
1.SELÇUK AYGÜN
2.ORHAN GÜRDAL
TUĞGENERALLER
1.ENDER KARTAL
2.HAKAN ÇANLI
3.SERHAT MEHMET ORUS
4.İBRAHİM GALİP
5.MEHMET ALİ KOÇ
6.TAHİR KAHAN BÜYÜKSARAÇ