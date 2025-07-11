Terörist Öcalan’ın 26 yıl sonra paylaştığı viedoda yaptığı konuşmanın tonu, vurguları ve göz hareketleri, bir teleprompter’dan okunan metin izlenimi yaratıyordu. Apo’nun yıllardır bilinen kararlı tonunun aksine, yayınlanan videoda zayıf bir retorik hakimdi. Cümle aralarındaki tutukluk, metnin üzerinde yeterince çalışılmadığını düşündürdü.

‘ÖZGÜR İRADEMLE’

Teröristbaşı Öcalan, PKK’nın 1978’deki kuruluşunu simgeleyen ilk manifestosunu hatırlatarak şimdi de “bitirme manifestosu” hazırladığını duyurdu. Metni İmralı’da “özgür iradesiyle” kaleme aldığını vurguladı. Bu, metnin kaleme alınışında Ankara’nın dahli olmadığı veya Kandil’e açık mesafe koyma girişimi olarak yorumlanabilir.

‘UMUT HAKKI’ MESAJI

Öcalan’ın “Ben özgürlüğümü hiçbir zaman bireysel bir mesele olarak görmedim” sözleri, örgüt tarafından pazarlık unsuru olarak kullanılan “Umut Hakkı” üzerinden bir eleştiri içeriyordu.Bu söylem, Kandil’in pazarlıkçı çizgisine karşı net bir uyarı olarak değerlendirildi. Örgüt içi liderlik tartışmalarında İmralı “asıl otorite benim” mesajı vermeye çalıştı.

SAVAŞ MI ZAFER Mİ?

Öcalan, silahların bırakılması çağrısı yağtığı konuşmasında “Ulusal kurtuluş savaşı stratejisi” ifadesini kullanarak “Savaşı kazandık, varlık nedenimiz tanındı” vurgusu yaptı. Böylece PKK’nin “teslim olmadık, kazandık” mesajını ima etmiş oldu. Bu ton değişimi, örgüt cephesinde moral ve strateji değişimini gösteriyordu.

LACOSTE VE DEVRİM

Yıllarca “kapitalist moderniteye karşı savaş” vurgusu yapan terörist başı Öcalan’ın, ünlü bir Fransız markası olan Lacoste logolu tişörtle tarihi bir açıklama yapması, imaj yönetimi açısından ciddi bir tutarsızlık yarattı. Bu sahne, örgütün ‘emperyalist karşıtı’ ideolojik söylemleriyle ters düşen bir görsel mesaj oluşturdu.