ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz ayında Ankara’da yapılan NATO zirvesi sonrası film gibi bir operasyon ile ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Netflix bu olayı ’The Decoy Plane’ adıyla belgesel yaptı. Trump zirve tamamlandıktan sonra ülkesine dönmek üzere kameraların önünde başkanlık uçağı Air Force One’a bindi.

Atilla Doğudan

ŞİRKET SAHİBİ TÜRK

Ancak “İran ve terör tehdidi” nedeniyle Do&Co Catering firmasına ait körüklü ikram aracına alındı ve apronda bekleyen başka bir ABD uçağına aktarıldı. Körükten geçerek Air Force One’dan ayırılan Trump’ın uçak değiştirdiği fark edilmedi ve bu uçakla ABD’ye döndü. Trump bu konuda, “Gizli Servisin yönlendirmesine uydum, sanırım bir tehdit vardı” dedi.

Trump, NATO Zirvesi’nden ayrılırken bu uçaktan catering aracına transfer edilerek başka uçağa taşınmıştı.

ABD Başkanı Trump’ı apronda taşıyan ve başka bir uçağa aktaran aracın bağlı olduğu Catering firması Do&Co adlı şirket olarak biliniyor. 93 milyar liralık serveti ile Avusturya’nın en zengin iş insanlarından Türk vatandaşı Atilla Doğudan’a ait şirket 1981’de Viyana’da kuruldu. 2019’da THY ile olan catering anlaşmasını da 15 yıllığına yeniledi.

SADECE BAŞKAN BİLİYORDU

Netflix’teki ’The Decoy Plane’ adlı belgeselde, uçak değişim operasyonunu heyette Trump’tan başka bilenin olmadığı belirtildi.