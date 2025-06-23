Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece gerçekleşen ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine karşı olan hava saldırısı, bölgede fiziksel olduğu kadar siyasi bir şok dalgaları yaydı.

Saldırı sonrası 'ABD'nin sürprizlerle karşılacağını' söyleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi alarma geçirdi.

ABD basını ise, saldırı öncesi İran'ın ABD'ye verdiği bir uyarıya dikkat çekti. İran, bir ABD saldırısı durumunda ABD'deki istihbarat hücrelerini harekete geçireceğini belirtti.

Arakçi'nin nasıl bir sürprizden bahsettiği ise sonradan anlaşıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, ABD sınırları içinde İran hücresi tehdidinin şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Tehdidin belirli bir kaynağı henüz tespit edilemedi. Kurumun başkanı Rodney Scott, ABD merkezli CBS kanalının NewsNation ekibine sızdırılan bir iç bilgilendirme notunda, binlerce İran vatandaşının yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığına ve daha fazlasının ise kimliği belirsiz şekilde giriş yapmış olabileceğini söyledi.

GELECEK 48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

ICE Başkanı Scott, İran istihbaratının ülkeyi hedef alabileceğini belirtti. Terör saldırılarına hazır olunması gerektiğini bildirdi.

Scott, “Şu anda elimizde paylaşabileceğimiz somut ve güvenilir bir tehdit bilgisi yok, fakat İran adına ya da İran yanlısı grupların bireysel saldırı gerçekleştirme ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı” dedi.

Son 48 saat içinde bir saldırı konusunda bir endişe olduğu belirtildi. İki savunma yetkilisi ile bir Beyaz Saray yetkilisinin aktardığına göre, olası bir misillemenin yurtiçini mi yoksa yurtdışını mı hedef alacağı henüz net değil.

İran’ın BM Büyükelçisi, ABD’nin çatışmaya müdahil olmasını kınadı ve ordularının karşılık planını hazırladığını duyurdu.

ABD ÜSLERİ DE TEHLİKEDE

Fakat İran'ın saldırıbileceği hedefler, ABD'nin ötesinde. Eski ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Emekli General Frank McKenzie ise, Irak ve Suriye’deki Amerikan askerlerinin İran’ın olası saldırılarına karşı savunmasız olduğunu belirtti.

Türkiye'de de İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün de hedefte olabilir. Bu hususta ABD Başkanı Trump "Eğer İran bölgedeki ABD üslerine saldırırsa, tüm gücümüzle geliriz" dedi.

Bunun yanında İran Devrim Muhafızları’nın siber saldırı yeteneklerinin oldukça güçlü olduğu biliniyor.

ABD, İran’ı Çin, Kuzey Kore ve Rusya ile birlikte en büyük dört siber tehditten biri olarak sınıflandırıyor.

İran’ın geçmişte ABD’ye yönelik siber saldırılar düzenlediği de belgelenmiş durumda. Bunlar arasında savunma şirketlerine ve federal kurumlara yönelik saldırılar ile kritik altyapıya yönelik fidye yazılımları da bulunuyor.