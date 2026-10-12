Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Katie Zacharia'nın yarın, Kolomb Günü'nde basın sözcüsü olarak görevine başlayacağını ve salı günü saat 09.30'da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda bir tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu ve harika bir iş çıkaracak." ifadelerini kullandı.