ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia'nın resmen göreve başlayacağını duyurdu.
Trump, yeni sözcünün ABD'de Kolomb Günü olarak kutlanan 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla görevine adım atacağını bildirdi.
Zacharia, 13 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30'da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda ilk tanışma toplantısını gerçekleştirecek.
Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Zacharia'nın yeni görevi hakkındaki değerlendirmesini paylaştı.
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Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Katie Zacharia'nın yarın, Kolomb Günü'nde basın sözcüsü olarak görevine başlayacağını ve salı günü saat 09.30'da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda bir tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu ve harika bir iş çıkaracak." ifadelerini kullandı.
Hukukçu ve muhafazakar yorumcu unvanına sahip olan Katie Zacharia, daha önce ABD İç Güvenlik Bakanlığında sözcülük görevini yürüttü.
Haziran ayından itibaren Trump'ın Truth Social platformunu bünyesinde barındıran Trump Media & Technology Group bünyesinde kıdemli iletişim danışmanı olarak çalıştı.
Zacharia; Fox News, Newsmax ve CNN yayınlarına konuk oldu. Ayrıca Richard Grenell tarafından kurulan muhafazakar Fix California kuruluşunda hukuk danışmanlığı görevini üstlendi.
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