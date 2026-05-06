İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarda, doğru pişirme teknikleri kullanıldığında bazı geleneksel yemeklerin dengeli beslenme içinde yer alabileceğini belirtmektedir.

Karatay’a göre içli köfte, özellikle kızartma yerine haşlama yöntemi tercih edildiğinde daha sağlıklı bir alternatif haline geliyor. İçli köftenin içeriğinde bulunan bulgur, kıyma, ceviz ve yağ gibi bileşenlerin bir araya gelmesiyle besin değeri açısından dengeli bir öğün oluşturabileceği belirtiliyor.

Benzer şekilde çiğ köftenin de geleneksel tarifine sadık kalındığında sağlıklı beslenme planlarında yer alabileceği değerlendiren Karatay, anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş gıdalara dayalı yapısının önemine sık sık dikkat çekti.

PİŞİRME YÖNTEMİ BELİRLEYİCİ

Beslenme uzmanları da bir yemeğin sağlıklılığında yalnızca malzemelerin değil, pişirme yönteminin de kritik rol oynadığını vurguluyor. Kızartma işlemleri yağ ve kalori oranını artırırken, haşlama ve fırınlama gibi yöntemler daha hafif ve dengeli sonuçlar sunuyor.

Bu nedenle geleneksel yemeklerin hazırlanış şekli, besin değerini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

250 gram yağsız kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış ceviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Haşlama için:

Yeterli miktarda su

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Bulgur ve irmik geniş bir kaba alınır, üzerine sıcak su eklenerek üzeri kapatılır ve şişmesi için bekletilir. Ardından yumurta, un, tuz, baharatlar ve zeytinyağı eklenerek yoğrulur. Ele yapışmayan, şekil verilebilen bir hamur elde edilene kadar yoğurma işlemi sürdürülür.

İç harç için tavaya zeytinyağı alınır, doğranmış soğanlar yumuşayana kadar kavrulur. Kıyma eklenerek suyunu çekene dek pişirilir. Baharatlar ve ceviz ilave edilip karıştırılır, ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak elde açılır. Ortasına iç harç konur ve dikkatlice kapatılarak içli köfte şekli verilir.

Büyük bir tencerede su kaynatılır, tuz eklenir. Hazırlanan köfteler kaynar suya bırakılır ve su yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 6–8 dakika haşlanır. Pişen köfteler kevgir yardımıyla alınarak servis edilir.

Haşlama yöntemiyle hazırlanan içli köfte, kızartmaya kıyasla daha hafif bir seçenek sunar ve isteğe göre yoğurtla servis edilebilir.