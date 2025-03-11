Vatandaşların alım gücü her geçen gün erirken ASAL Araştırma'nın yaptığı ekonomi anketinin de sonuçları paylaşıldı. Vatandaşlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun gıda ürünleri fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti.
ASAL Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında toplam 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Ankette, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. İşte ankete katılanlara göre ekonominin en büyük sorunları...
◼️Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %29.0
◼️Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %12.6
◼️Enflasyonun yüksekliği: %9.1
◼️İşsizlik: %5.8
◼️Elektrik,su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5.4
◼️Adalet: %5.0
◼️Ekonomi yönetimi:%4.5
◼️Üretimde yetersizlik:%4.1
◼️Eğitim: %3.8
◼️Faizlerin yüksekliği: %3.6
◼️Cari açık: %3.0
◼️Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %2.8
◼️Ahlaki değer kaybı: %2.5
◼️Terör:%2.0
◼️Kamuda israf: %1.8
◼️Liyakatsizlik:%1.5
◼️Diğer: %1.3
◼️Fikrim yok/Cevap yok:%1.0
◼️Sorun yok: %1.2